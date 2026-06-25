3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Галавакружэнне, млявасць, наўважлівасць: чым небяспечна спякота для вадзіцеляў аўтамабіляў
У Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты. Высокая тэмпература паветра і перапады атмасфернага ціску дрэнна ўплываюць на самаадчуванне вадзіцеляў. Яны хутчэй стамляюцца, увага рассейваецца, а рэакцыя значна пагаршаецца.
Ад перагрэву можа з'яўляцца галавакружэнне, млявасць, дрымотнасць. Усё гэта павышае імавернасць ДТЗ. ДАІ арыентавана на аказанне дапамогі ўдзельнікам дарожнага руху.
"Дзяржаўтаінспекцыя настойліва рэкамендуе вадзіцелям кантраляваць сваё самаадчуванне падчас руху. Метэазалежным і тым, хто хварэе на сардэчна-сасудзістыя захворванні рэкамендуецца адмовіцца ад паездак, не звязаных з крайняй неабходнасцю. Нават здаровым людзям не рэкамендуецца доўга знаходзіцца за рулём. Варта браць у дарогу пітную ваду і неабходныя лекі", - адзначыў намеснік начальніка ўпраўлення ДПС і прафілактыкі ГУ ДАІ МУС Беларусі Кірыл Касцюк.
Узмоцнены таксама кантроль у месцах масавага адпачынку, паблізу аб'ектаў гандлю і забаў.