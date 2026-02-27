Глядзець анлайнПраграма ТБ
Экспазіцыя "Беларуская ваза" праходзіць у Нацыянальным мастацкім музеі

Выстава "Беларуская ваза" прадстаўлена ў Нацыянальным мастацкім музеі. На ёй паказаны экспанаты Мінскага фарфоравага завода: вялікія і малыя, з арыгінальным роспісам і ўзорамі.

У экспазіцыі бяруць удзел працы аўтараў Леаніда Богданава, Валянціны Кірыленкі, Валерыя Леантовіча. Аўтарскі фарфор стаў рэдкасцю, а шматлікія працы - прадметам калекцыяніравання (больш падрабязна – глядзіце відэа).

