Экспазіцыя "Беларуская ваза" праходзіць у Нацыянальным мастацкім музеі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Выстава "Беларуская ваза" прадстаўлена ў Нацыянальным мастацкім музеі. На ёй паказаны экспанаты Мінскага фарфоравага завода: вялікія і малыя, з арыгінальным роспісам і ўзорамі.
У экспазіцыі бяруць удзел працы аўтараў Леаніда Богданава, Валянціны Кірыленкі, Валерыя Леантовіча. Аўтарскі фарфор стаў рэдкасцю, а шматлікія працы - прадметам калекцыяніравання (больш падрабязна – глядзіце відэа).