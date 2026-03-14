Лепшая літаратура з розных краін будзе прадстаўлена на выставе-кірмашы ў Мінску

ХХХІІІ Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш рыхтуецца да адкрыцця. Для наведвальнікаў прапануюць каля 500 экспанентаў з 23 краін. У іх ліку Арменія, Азербайджан, Беларусь, Бразілія, Венесуэла, В'етнам, Іран, КНДР, Казахстан, Катар, Куба, Кыргызстан, Малдова, ААЭ і іншыя.