Максімальна ярка і эмацыйна - суперхіты на шоу "Фактар.by"
Лідар пятнічнага прайм-тайма - шоу "Фактар.by" - рыхтуецца да другога прамога эфіру. Засталіся лічаныя хвіліны да пачатку. Дзясятка фіналістаў сёння праспяе суперхіты, якія ведаюць усе. Над кожным нумарам працуе вялікая каманда прафесіяналаў.
Лёс фіналістаў, як заўсёды, вырашаюць тэлегледачы. Так што абавязкова галасуйце за сваіх фаварытаў. Кошт - усяго 50 капеек. Тэлефануеце або адпраўляйце СМС за свайго любімага артыста.
Вельмі важна! У СМС трэба паказаць толькі парадкавы нумар фіналіста з дзвюх лічбаў. Менавіта гэтыя лічбы трэба набраць, патэлефанаваўшы па тэлефоне. Пра старт галасавання падчас прамога эфіру абвесцяць вядучыя пасля выступлення ўсіх артыстаў. З аднаго нумару можна адправіць не больш як 5 СМС і зрабіць не больш як 5 тэлефанаванняў.