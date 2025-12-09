3.77 BYN
Мінскі міжнародны Калядны оперны форум аб'яднае каля 20 краін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На самай высокай ноце ўжо 11 снежня стартуе Мінскі міжнародны Калядны оперны форум. Вялікі тэатр Беларусі 15-ты раз збярэ лепшыя акадэмічныя галасы і самыя нашумелыя пастаноўкі.
У тэатральнай афішы: "Арлеанская дзева", "Яўген Анегін", "Аціс і Галатэя", "Майстар і Маргарыта". Зачыніць заслону форум на гала-канцэрце, прысвечаным 100-гадоваму юбілею рускай спявачкі Ірыны Архіпавай. Канцэрт - частка маштабнага тура. Ён пачаўся вясной у Санкт-Пецярбургу і ахапіў 17 гарадоў Расіі, Арменіі, Азербайджана, Узбекістана (больш падрабязна – глядзіце відэа).