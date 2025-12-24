3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Не стала народнай артысткі Веры Алентавай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сумная навіна прыйшла з Расіі - не стала народнай артысткі Веры Алентавай. Ёй было 83 гады.
Выпускніца школы-студыі Маскоўскага мастацкага тэатра, Вера Валянцінаўна больш за паўстагоддзя служыла ў Маскоўскім драматычным тэатры імя Пушкіна, а таксама здымалася ў кіно і тэлесерыялах. Гледачам запомніліся яе работы ў карцінах "Заўтра была вайна" і "Зайздрасць багоў". Усенародную любоў Алентава атрымала за ролю ў оскараносным фільме "Масква слязам не верыць" Уладзіміра Мяньшова.