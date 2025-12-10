3.75 BYN
Неверагоднае свята - дзясятка фіналістаў "Фактар.by" выканае суперхіты
Аўтар:Рэдакцыя news.by
"Фактар.by" ў пятніцу, 12 снежня, зноў будзе запальваць у прамым эфіры. Лідар пятнічнага прайм-тайма рыхтуецца да другога прамога эфіру на тэлеканале "Беларусь 1".
Тэлегледачам раяць рыхтавацца падпяваць, таму што дзясятка фіналістаў выканае суперхіты. Гэтымі хвілінамі ў тэлепавільёне працягваюцца рэпетыцыі. Нумар кожнага ўдзельніка суправаджае вялікая каманда прафесіяналаў. Улічваюць усё: ад вобраза і правільна выстаўленага гуку да расстаноўкі дэкарацый па кропках. У сітуацыі прамога эфіру кожная дэталь мае значэнне. На падрыхтоўку да наступнага нумара ў тэхнічнай каманды толькі некалькі хвілін (больш падрабязна – глядзіце відэа).