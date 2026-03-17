Нейрасеткі, поўная зала і чыстае захапленне: Дні культуры Расіі адкрыліся "Сімфоніяй інавацый"
Аўтар:Редакция news.by
Поўная зала, нейрасеткі на бэкграўндзе і чыстае захапленне. Дні культуры Расіі адкрыліся "Сімфоніяй інавацый". Мультымедыйны канцэрт аб'яднаў музычную спадчыну Расіі і сучасныя тэхналогіі. Апавядальнікам у праекце выступіў асабіста кампазітар Сяргей Рахманінаў. Класіка і наватара ажывілі з дапамогай нейрасетак. Візуальныя эфекты дапоўнілі базу - на сцэне Палаца Рэспублікі ў Мінску вечарам 18 сакавіка Маскоўскі дзяржаўны сімфанічны аркестр пад кіраўніцтвам заслужанага артыста Расіі Івана Рудзіна (гл. відэа).