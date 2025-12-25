3.71 BYN
Шоу "Фактар.BY" - вынікі 4 рок-эфіру самага рэйтынгавага беларускага праекта
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Чацвёрты прамы эфір юбілейнага сезона "Фактар.BY" стаў фінальным акордам года і прагучаў у рок-фармаце. Без звыклай лірыкі і спакойных джынглаў 7 фіналістаў змянілі танальнасць пад суправаджэнне Прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь.
Па выніках галасавання гледачоў і рашэння настаўнікаў, праект "Фактар.BY" пакінула Юлія Салавей - удзельніца каманды Вольгі Бузавай, а Марыя Назарава атрымала шанц працягнуць барацьбу і застаецца ў праекце.
У наступным, пятым, эфіры, ужо ў 2026 годзе, фіналісты зоймуць месцы зорных настаўнікаў і адчуюць, як гэта - быць па ты бок сцэны. Удзельнікі аб'яднаюцца ў дуэты і зладзяць вакальную дуэль 2 студзеня ў 20:45 на тэлеканале "Беларусь 1".