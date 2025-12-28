3.72 BYN
Скарбы Аманскага двара можна ўбачыць у Мінску
Аўтар:Кацярына Паўлава
На новы ўзровень выходзяць культурныя сувязі Беларусі і Султаната Аман. У Мінску напярэдадні адбылася цырымонія падпісання дакументаў аб супрацоўніцтве паміж установамі культуры дзвюх краін у сферы музейных і выставачных праектаў. Дыялог, які ўжо меў практычнае ўвасабленне, атрымаў афіцыйнае замацаванне. У Нацыянальным мастацкім музеі працягвае работу выстава Аманскага двара.
Зараз культурны абмен становіцца ўзаемным: мы ў адказ рыхтуем беларускую экспазіцыю для Амана ў снежні 2026-га (гл. відэа).