Скарбы Аманскага двара можна ўбачыць у Мінску

На новы ўзровень выходзяць культурныя сувязі Беларусі і Султаната Аман. У Мінску напярэдадні адбылася цырымонія падпісання дакументаў аб супрацоўніцтве паміж установамі культуры дзвюх краін у сферы музейных і выставачных праектаў. Дыялог, які ўжо меў практычнае ўвасабленне, атрымаў афіцыйнае замацаванне. У Нацыянальным мастацкім музеі працягвае работу выстава Аманскага двара.