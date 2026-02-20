Сучасны вясковы раман Вікторыі Кляўко "Вырай" у топе па продажы

Вікторыя Кляўко - выпускніца Лінгвістычнага ўніверсітэта, перакладчык, цяпер жа яна пісьменніца і непасрэдна гаспадыня літаратурнай гасцёўні. Сустрэчы ўлюбёных у літаратурнае слова ладзіць раз на месяц.

Каштоўнасці тутэйшай бібліятэкі перавандравалі з букіністычнага аддзела "Белкнігі", што на пяць паверхаў ніжэй за гасцёўню. Напрыканцы 2025 года ў Вікторыі з'явілася яшчэ адна нагода, каб перыядычна заходзіць у госці - правяраць наяўнасць аўтарскага вясковага рамана.

Беларускі раман пра вяртанне "з далёкага выраю на радзіму" пабачыў свет у верасні, у Дзень беларускага пісьменства, і хутка разляцеліся першы, другі тыраж - усяго больш за тысячу экзэмпляраў. "Мастацкая літаратура" не чакала...

Марыя Журавель, выкладчыца Берлінскага ўніверсітэта, вяртаецца ў Краснаполле Віцебскай вобласці. Там памірае маці. Яе боль адчуваецца не толькі са старонах рамана, але і з камернай сцэны Купалаўскага.

У айчыннай літаратуры да Года беларускай жанчыны з'явіўся жаночы абрыс. Летам у Вікторыі будуць дзве доўгачаканыя прэм'еры: яна стане шматдзетнай мамай, а таксама выйдзе кніга "Яе першая Ева". Рукапіс пра адносіны паміж маці і дачкой хутка трапіць у выдавецтва.