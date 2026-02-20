3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
У БДУ прэзентавалі ўнікальнае выданне "Запаветнае сказанне манголаў" на беларускай мове
Да Дня роднай мовы, які свет адзначыў напярэдадні, у БДУ прэзентавалі кнігу "Запаветнае сказанне манголаў" на беларускай мове. Пераклад галоўнага гісторыка-культурнага помніка эпохі Чынгізхана зрабіў наш вядомы навуковец, кандыдат філалагічных навук Уладзімір Куліковіч.
Аўтар асабіста прэзентаваў новае выданне будучым філолагам. Нараўне з цікавасцю да сусветных літаратурных шэдэўраў, студэнты выказалі сваё прыярытэтнае стаўленне да беларускай мовы і літаратуры.
Анастасія Каласоўская, студэнтка кафедры Беларускага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ: "Часта я магу пачуць, што беларуская мова – гэта наш скарб, і безумоўна я з гэтым згодная, гэта сапраўды так, але часам, калі людзі так кажуць, яны і ставяцца да мовы як да скарба, проста яго захоўваюць, не чапаюць. Хочацца ўсіх заклікаць і сказаць, што беларуская мова – гэта такі самы сродак зносін, як любая мова, ім трэба карыстацца".
Георгій Чахоўскі, загадчык кафедры Беларускага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ:
"Дыплом філолага запатрабаваны заўсёды, а дыплом філолага-беларусіста - асабліва. У надзейных руках мова падмацоўваецца надзейным розумам, інтэлектам, патэнцыялам творчым.
Філфак і кафедра беларускага мовазнаўства сталі цэнтрам тэматычных мерапрыемстваў да Дня роднай мовы. Тут прайшлі літаратурныя сустрэчы, гульні, семінары і іншыя праекты.