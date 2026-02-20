У БДУ прэзентавалі ўнікальнае выданне "Запаветнае сказанне манголаў" на беларускай мове

Да Дня роднай мовы, які свет адзначыў напярэдадні, у БДУ прэзентавалі кнігу "Запаветнае сказанне манголаў" на беларускай мове. Пераклад галоўнага гісторыка-культурнага помніка эпохі Чынгізхана зрабіў наш вядомы навуковец, кандыдат філалагічных навук Уладзімір Куліковіч.

Анастасія Каласоўская, студэнтка кафедры Беларускага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ: "Часта я магу пачуць, што беларуская мова – гэта наш скарб, і безумоўна я з гэтым згодная, гэта сапраўды так, але часам, калі людзі так кажуць, яны і ставяцца да мовы як да скарба, проста яго захоўваюць, не чапаюць. Хочацца ўсіх заклікаць і сказаць, што беларуская мова – гэта такі самы сродак зносін, як любая мова, ім трэба карыстацца".