У Белдзяржфілармоніі публіка пачула жывую джазавую гісторыю ў выкананні аркестра імя Фінберга
Джаз - музыка, якая заўсёды жыве зараз, але гучыць галасамі мінулага. У Белдзяржфілармоніі публіка пачула жывую джазавую гісторыю ў выкананні Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра імя Фінберга. Канцэрт аб'яднаў адразу два юбілеі: 85 гадоў Дзяржаўнаму джаз-аркестру БССР і 115 - з дня нараджэння Эдзі Рознера, музыканта, якога назвалі "беларускім каралём джаза". Салісты - Аляксандр Цулыгін і Дзмітрый Найдзяновіч дадалі драйву і бляску, нагадаўшы, што джаз - гэта не толькі ноты, але і энергія свабоды, імправізацыі і сучаснага музычнага дыхання.
Максім Рассоха, мастацкі кіраўнік - галоўны дырыжор Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі імя М. Фінберга: "Мы даём упершыню такі канцэрт, фактычна анталогію беларускага джаза. Нешта мы сабралі, здымалі запісы з пласцінак 40-х гадоў, знаходзілі ў архівах рукапісы".
Прагучалі творы, якія сфарміравалі музычны стыль некалькіх пакаленняў - ад танга "Бывай, каханне" да "Каравана" ў версіі Эдзі Рознера і яркіх эстрадных работ Яўгена Глебава.