У канцэртнай зале "Віцебск" праходзіць рэгіянальны адбор на вакальныя конкурсы "Славянскага базару"

На шляху да вялікай сцэны! Рэгіянальны адбор удзельнікаў на конкурсы "Славянскага базара" праходзіць у паўночным рэгіёне. Некалькі дзясяткаў выканаўцаў дэманструюць вакальныя даныя на адной з асноўных лакацый легендарнага форуму - у канцэртнай зале "Віцебск". Адкрылі праслухоўванне дзеці. Кожны падрыхтаваў па дзве кампазіцыі. А гэтымі хвілінамі перад журы выступаюць дарослыя канкурсанты. У наступны тур пройдуць па 5 вакалістаў ад кожнай узроставай катэгорыі.