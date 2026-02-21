У Мінскім абласным музеі прэзентавалі выставу да 90-годдзя Генадзя Каханоўскага

Дзякуючы гэтаму навукоўцу фонды музея ў свой час узбагаціліся каштоўнымі экспанатамі: напрыклад, дзякуючы яго намаганням у Маладзечне маюцца два арыгінальныя слуцкія паясы. Тут жа - рэдкія дакументы, датычныя гісторыі Маладзечна, рарытэтныя кнігі і археалагічныя экспанаты, а таксама вялікі збор этнаграфічных прадметаў.

"Прадметы з розных калекцый, па-першае, гэта калекцыя археалогіі. Так, ён са студэнцкіх гадоў прымаў удзел у археалагічных раскопках, і, вядома, матэрыялы, якія здабываліся, часткова трапілі ў наш музей. Напрыклад, з раскопак Маладзечанскага замка, гэта фрагменты кафлі. І ён часта ездзіў у Вільню, набываў у магазінах такія цікавыя і рэдкія кнігі, якія таксама трапілі ў нашы фонды. Гэта літаратурныя выданні 20-30-х гадоў з аўтографамі аўтараў, таму яны вельмі для нас цікавыя".