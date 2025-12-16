У музеі "Нясвіж" адкрылася выстава для людзей з праблемамі зроку

Гэта аўтары работ навобмацак ацэньваюць свае карціны. Але і наведвальнікі-гледачы могуць "дакрануцца да шэдэўра". Высокім мастацтвам душы і сардэчнасці можна назваць гэтыя палотны. Бо яны зроблены мэтанакіравана для людзей з асаблівасцямі здароўя. Праект-конкурс. Удзельнікаў запрасілі паспрабаваць сябе ў інклюзіўнай творчасці, папрацаваць для тых, хто не бачыць і мае праблемы са зрокам.

Прыняць удзел у конкурсе можа любы жадаючы, але акцэнт - на моладзь! Школьнікам і навучэнцам сярэдніх спецыяльных устаноў арганізатары прапануюць зрабіць твор. Галоўная ўмова - каб ён быў аб'ёмным, рэльефным і пазнаёміцца з ім маглі ўсе, у тым ліку людзі з праблемамі зроку. Юнакі стараюцца - сёлета ў конкурсе прыняла ўдзел 21 работа.

Праект прыдумалі ў Нясвіжы. У яго сімвалічная назва - "Нясвіж на кончыках пальцаў". Удзельнікі першых конкурсаў былі выключна з горада-палаца, яны выбіралі аб’ект архітэктуры і ўвасаблялі яго даступным для невідушчых людзей.