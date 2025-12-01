У "Першым нацыянальным гандлёвым доме" праходзіць выстава карцін "Нябачныя межы"

У ГЦ "Першы нацыянальны гандлёвы дом" прапанавалі выставу карцін Іны Корсак "Нябачныя межы". Кожная яе работа - унікальны мастацкі свет, напоўнены неверагоднай сілай духу і глыбінёй перажыванняў.

Выстава праходзіць у рамках важнага інклюзіўнага праекта Беларускага саюза жанчын "Іншая глыбіня". Яго мэта - падтрымаць таленавітых людзей з інваліднасцю, даць ім магчымасць для самарэалізацыі і даказаць, што для сапраўднай творчасці няма перашкод.