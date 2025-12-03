Глядзець анлайнПраграма ТБ
Як каманда шоу "Фактар.by" рыхтуецца да першага прамога эфіру

"Фактар.by" рыхтуецца да першага прамога эфіру. Самае рэйтынгавае музычнае шоу краіны працягвае збіраць гледачоў ля тэлеэкранаў. Толькі апошні эпізод праекта "Крэслы" стаў абсалютным лідарам прайм-тайма пятніцы.

На дасягнутым каманда праекта спыняцца не збіраецца. Наперадзе самы энергавыдатковы і хвалюючы этап прамых эфіраў. Тузін фіналістаў рыхтуецца да сустрэчы з гледачамі. У гэтым ім дапамагае прафесійная каманда Белтэлерадыёкампаніі, для якой няма нічога немагчымага (больш падрабязна – глядзіце відэа).

