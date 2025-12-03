3.74 BYN
Як каманда шоу "Фактар.by" рыхтуецца да першага прамога эфіру
Аўтар:Ніна Мажэйка
"Фактар.by" рыхтуецца да першага прамога эфіру. Самае рэйтынгавае музычнае шоу краіны працягвае збіраць гледачоў ля тэлеэкранаў. Толькі апошні эпізод праекта "Крэслы" стаў абсалютным лідарам прайм-тайма пятніцы.
На дасягнутым каманда праекта спыняцца не збіраецца. Наперадзе самы энергавыдатковы і хвалюючы этап прамых эфіраў. Тузін фіналістаў рыхтуецца да сустрэчы з гледачамі. У гэтым ім дапамагае прафесійная каманда Белтэлерадыёкампаніі, для якой няма нічога немагчымага (больш падрабязна – глядзіце відэа).