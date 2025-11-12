3.67 BYN
1045 літоўскіх фур размясцілі на спецыяльных ахоўных стаянках у Беларусі
Літоўскія фуры, выезд якім забаронены з 9 лістапада да адкрыцця мяжы з Беларуссю, размешчаны на спецыяльных пляцоўках. 1045 машын ужо знаходзяцца на стаянках каля пунктаў пропуску "Бераставіца", "Беняконі", "Катлоўка" і "Каменны Лог".
Вадзіцелі цяжкагрузаў выканалі афіцыйнае патрабаванне мытні, размясцілі транспарт на ахоўныя стаянкі і зараз могуць спакойна пакінуць тэрыторыю Беларусі.
Але невядомым застаецца лёс больш чым 220 літоўскіх грузавікоў, 140 з якіх усё яшчэ знаходзяцца на абочынах каля межаў. Мытня і міліцыя шукаюць уладальнікаў гэтага транспарту.
Як напярэдадні заяўляў кіраўнік МУС Беларусі Кубракоў, каб пазбегнуць калапсу на праезнай частцы, машыны эвакуіруюць на абсталяваныя для гэтага месцы, а вадзіцелі літоўскіх перавозчыкаў, якія свядома не выконваюць патрабаванне беларускай мытні, будуць аштрафаваныя.