Мозг кіруе, сэрца забяспечвае рух, крывяносныя сасуды выконваюць функцыю транспарта. Такая сістэма дапамагае жыць любому чалавеку. Але каб хутка дзейнічаць у момант збою, патрэбен яшчэ адзін рэсурс. У Беларусі тэсціруюць Цэнтралізаваную інфармацыйную сістэму аховы здароўя. Напрыклад, у Гомельскай гарадской клінічнай паліклініцы.