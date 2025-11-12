3.67 BYN
У Беларусі тэсціруюць Цэнтралізаваную інфармацыйную сістэму аховы здароўя
У Беларусі пачалося тэсціраванне Цэнтралізаванай інфармацыйнай сістэмы аховы здароўя. Цалкам айчынная і ствараецца па распараджэнні кіраўніка дзяржавы.
Гэта будзе адзіная прастора, дзе аўтаматызуюць працэсы рэгістрацыі, збору, захоўвання, апрацоўкі і перадачы інфармацыі аб стане здароўя грамадзян.
Тэсціраванне адзінай сістэмы
Мозг кіруе, сэрца забяспечвае рух, крывяносныя сасуды выконваюць функцыю транспарта. Такая сістэма дапамагае жыць любому чалавеку. Але каб хутка дзейнічаць у момант збою, патрэбен яшчэ адзін рэсурс. У Беларусі тэсціруюць Цэнтралізаваную інфармацыйную сістэму аховы здароўя. Напрыклад, у Гомельскай гарадской клінічнай паліклініцы.
Вера Наводчыкава, жыхарка Гомеля:
"Я сама праз сістэму магу запісацца на прыём да ўрача ў зручны для мяне час. Я сама магу паглядзець свае аналізы. Ваджу аўтамабіль, трэба было атрымліваць новае пасведчанне, вельмі зручна запытаць даведку аб стане здароўя. Гэта ж выдатна".
Праз асабісты электронны кабінет можна будзе запісацца на дыспансерызацыю, праглядаць лабараторныя даследаванні. Аналізы з прыватных і дзяржустаноў - на адным электронным рэсурсе.
А частку дакументаў і даведак можна будзе атрымліваць анлайн.
Сістэма цалкам беларуская, задзейнічаны больш за 90 спецыялістаў. Да канца года цалкам дапрацуюць, каб ужо з пачатку наступнага кожны мог карыстацца, і будуць толькі дадаваць новыя функцыі.
І як у медыцыне - урачэбная тайна - галоўны прынцып. Да пытання абароны даных таксама падышлі сур'ёзна. Наведванні асабістага кабінета можна будзе адсачыць, таксама вызначаны 4 узроўні доступу.
Доследная эксплуатацыя сістэмы будзе праходзіць на працягу лістапада. Тэсціруецца на 60 аб'ектах па ўсёй краіне: ад раённых бальніц і паліклінік да Мінаховы здароўя. Плануецца, што цалкам экасістэма запрацуе да канца 2026 года.