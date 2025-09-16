3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
16 верасня пачала работу сесія Палаты прадстаўнікоў - якія галоўныя задачы
Аўтар:Святлана Лук’янюк
Забеспячэнне незалежнасці і абараназдольнасці дзяржавы - безумоўны прыярытэт заканадаўчай дзейнасці. Усё гэта цесна ўвязана і з абаронай эканамічнага і тэхналагічнага суверэнітэту краіны. Аб гэтым гаварылі сёння на адкрыцці трэцяй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Дэпутаты настроены на актыўную работу і ў камісіях, і ў акругах, і на міжнароднай арэне. Сёння ў скарбонцы прынятых дакументаў стала больш (падрабязнасці ў відэа).