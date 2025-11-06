3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Ад машынабудавання да кіно: у Манголіі прайшло свята, прысвечанае Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Манголіі адбылося мерапрыемства, прысвечанае Беларусі. Гасцей пазнаёмілі з флагманам айчыннага машынабудавання - прадпрыемствам БЕЛАЗ. Прэзентацыю правёў кіраўнік прадстаўніцтва аўтаканцэрна ў Манголіі. Тэхніка БЕЛАЗа працуе зараз практычна на ўсіх горназдабыўных кар'ерах Манголіі.
Святочны дзень завяршыўся марафонам беларускага кіно. Мангольскія гледачы пазнаёміліся з сучаснымі карцінамі, а таксама з класікай "Беларусьфільма". Першымі гледачамі фільма "Класная" сталі вучні малодшых класаў мясцовай школы "Кірыліца".
У 2025 годзе Рускі дом у сталіцы Манголіі наладзіў партнёрскія адносіны з міжнародным спадарожнікавым тэлеканалам "Беларусь 24" і кінастудыяй "Беларусьфільм".