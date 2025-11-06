3.68 BYN
Літва хоча спагнаць з Беларусі кампенсацыю за ўрон літоўскім аўтаперавозчыкам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Літва хоча патрэбаваць ад Беларусі кампенсацыю за ўрон перавозчыкам, які сама ж ім і нанесла. Вільнюс незадаволены, што Мінск па першым патрабаванні не адкрывае пункт пропуску "Беняконі". І зараз заклікае сваіх перавозчыкаў збіраць інфармацыю аб панесеных імі стратах, якія пасля ацэнкі прававых магчымасцяў могуць быць спагнаныя з Беларусі або маёмасці, якую яна кантралюе. Гэта заявіў саветнік прэм'ера Ігнас Дабравольскас.
Ён сцвярджае, што ўлады нашай краіны ствараюць "штучныя перашкоды" літоўскім і еўрапейскім кампаніям для вяртання грузавікоў. Такіх, паводле апошніх звестак, каля 5 тысяч.
Варта нагадаць афіцыйнаму Вільнюсу, што менавіта ён у аднабаковым парадку і без папярэджання закрыў мяжу з Беларуссю.