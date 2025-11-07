3.68 BYN
Лаўроў: Масква патрабуе выразнасці наконт заяў ЗША аб ядзерных выпрабаваннях
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Расія пачала работу над даручэннем Уладзіміра Пуціна па ядзерных выпрабаваннях, але чакае тлумачэнняў ад ЗША, заявіў кіраўнік МЗС Сяргей Лаўроў.
Ён адзначыў, Масква пакуль не атрымлівала ніякай канкрэтыкі. Паводле слоў міністра, у ЗША няма адзінства па гэтым пытанні, і Расія будзе дзейнічаць у залежнасці ад развіцця сітуацыі.
Уладзімір Пуцін раней даручыў МЗС, Мінабароны і спецслужбам падрыхтаваць прапановы аб мэтазгоднасці пачатку падрыхтоўкі да выпрабаванняў, калі іншыя краіны парушаць мараторый дагавора.