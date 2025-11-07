Глядзець анлайнПраграма ТБ
Марафон "Здароўе і маладосць" аб'яднаў школьнікаў з усіх раёнаў Мінска

Самыя актыўныя і таленавітыя школьнікі з усіх раёнаў Мінска сустрэліся на базе Дома моладзі.

Каманды прапанавалі гледачам і журы творчыя нумары, дзе галоўная тэма - здароўе і маладосць. Акцыя праходзіць пры падтрымцы ўстаноў аховы здароўя.

Сярод удзельнікаў - маладыя людзі ад 12 да 18 гадоў, якія займаюцца ў творчых студыях сталіцы.

Моладзевы марафон - вялікі праект, які аб'яднаў некалькі тэматычных акцый, прысвечаных тэме здароўя. Школьнікі ўжо праверылі веды ў інтэлектуальным квізе, наперадзе конкурс на лепшую настольную гульню.

