Марафон "Здароўе і маладосць" аб'яднаў школьнікаў з усіх раёнаў Мінска
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Самыя актыўныя і таленавітыя школьнікі з усіх раёнаў Мінска сустрэліся на базе Дома моладзі.
Каманды прапанавалі гледачам і журы творчыя нумары, дзе галоўная тэма - здароўе і маладосць. Акцыя праходзіць пры падтрымцы ўстаноў аховы здароўя.
Сярод удзельнікаў - маладыя людзі ад 12 да 18 гадоў, якія займаюцца ў творчых студыях сталіцы.
Моладзевы марафон - вялікі праект, які аб'яднаў некалькі тэматычных акцый, прысвечаных тэме здароўя. Школьнікі ўжо праверылі веды ў інтэлектуальным квізе, наперадзе конкурс на лепшую настольную гульню.