У Германіі масава адмяняюць калядныя кірмашы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Канцлер Мерц выкраў калядны настрой у жыхароў Германіі. Многія гарады адмаўляюцца ад правядзення традыцыйных кірмашоў з-за эканамічных цяжкасцяў. Пра гэта паведамляе газета Bild.
Дзесьці няма грошай на меры бяспекі, а без іх праводзіць мерапрыемствы нельга. Рэч у тым, што калядныя базары небяспечныя: дастатковаосыць успомніць тэракты на Берліне і Магдэбургу. У іншых гарадах рынкі адмянілі з-за зніжэння выручкі.
Мэры адміністрацыйных цэнтраў трынаццаці з шаснаццаці федэральных зямель ужо папярэдзілі Мерца аб фінансавым крызісе. Яны адзначылі, што разрыў паміж даходамі і выдаткамі муніцыпалітэтаў становіцца ўсё больш.