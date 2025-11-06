Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Германіі масава адмяняюць калядныя кірмашы

Канцлер Мерц выкраў калядны настрой у жыхароў Германіі. Многія гарады адмаўляюцца ад правядзення традыцыйных кірмашоў з-за эканамічных цяжкасцяў. Пра гэта паведамляе газета Bild.

Дзесьці няма грошай на меры бяспекі, а без іх праводзіць мерапрыемствы нельга. Рэч у тым, што калядныя базары небяспечныя: дастатковаосыць успомніць тэракты на Берліне і Магдэбургу. У іншых гарадах рынкі адмянілі з-за зніжэння выручкі.

Мэры адміністрацыйных цэнтраў трынаццаці з шаснаццаці федэральных зямель ужо папярэдзілі Мерца аб фінансавым крызісе. Яны адзначылі, што разрыў паміж даходамі і выдаткамі муніцыпалітэтаў становіцца ўсё больш.

