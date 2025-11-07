Глядзець анлайнПраграма ТБ
Музею Мінскага метрапалітэна - 10 гадоў

Музею Мінскага метрапалітэна - 10 гадоў. Тут можна ўбачыць архіўныя фота, ключы ад адчыненых станцый і рэдкія артэфакты, знойдзеныя падчас будаўніцтва сталічнага метро.

Гісторыя канструявання сталічных падземных магістраляў прадстаўлена ў сімвалах розных эпох. Дарэчы, заснавальнікі музея і ветэраны працы працуюць у метрапалітэне і сёння. У гонар юбілею заслужаныя працаўнікі атрымалі ўзнагароды.

Уваход у музей Мінскага метрапалітэна свабодны. Ён размешчаны на станцыі метро "Магілёўская". Тут наведвальнікам у інтэрактыўнай форме нагадваюць аб правілах бяспечных паводзін, а яшчэ прывіваюць цікавасць да цягнікоў і ў юных мінчан, якія ў будучыні папоўняць шэрагі машыністаў, інжынераў і архітэктараў метрапалітэна.

