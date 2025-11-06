У выхадныя ДАІ надае павышаную ўвагу выкананню ПДР

У выхадныя дні ДАІ надае павышаную ўвагу папярэджанню ДТЗ. На асаблівым кантролі своечасовае выяўленне нецвярозых і беспраўнікаў, спыненне грубых парушэнняў на дарозе як вадзіцелямі, так і пешаходамі. У сувязі з заканчэннем школьных канікул інспектары просяць надаць асаблівую ўвагу бяспечнай перавозцы дзяцей і абавязковаму выкарыстанню святлоадбівальных элементаў.