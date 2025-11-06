3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
У выхадныя ДАІ надае павышаную ўвагу выкананню ПДР
У выхадныя дні ДАІ надае павышаную ўвагу папярэджанню ДТЗ. На асаблівым кантролі своечасовае выяўленне нецвярозых і беспраўнікаў, спыненне грубых парушэнняў на дарозе як вадзіцелямі, так і пешаходамі. У сувязі з заканчэннем школьных канікул інспектары просяць надаць асаблівую ўвагу бяспечнай перавозцы дзяцей і абавязковаму выкарыстанню святлоадбівальных элементаў.
Таксама ў ДАІ нагадалі, што пара падрыхтаваць аўтамабіль да зімы і ажыццявіць сезонную змену шын. Паводле ПДР, на зімовай гуме неабходна рухацца з 1 снежня да 1 сакавіка. У гэты перыяд не ўсе тыпы ўсесезонных шын можна будзе выкарыстоўваць. Універсальны варыянт покрывак па-ранейшаму актуальны, але камплект павінен быць з пэўнай маркіроўкай, дзе ёсць горная вяршыня з трыма пікамі і сняжынкай, а таксама літарамі "M-S".