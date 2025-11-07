9 лістапада - Міжнародны дзень супраць фашызму, расізму і антысемітызму. Дата ўстаноўлена ў памяць аб адным з самых масавых яўрэйскіх пагромаў у Германіі.

У красавіку 2021 года Генеральным пракурорам Беларусі было прынята рашэнне аб узбуджэнні крымінальнай справы па фактах генацыду беларускага народа, які ўчынілі нацысцкія злачынцы і іх памагатыя ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны і ў пасляваенны час.