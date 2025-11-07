Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

На тэрыторыі Трасцянца з'явіцца музейная прастора

Гістарычная спадчына, гераічнае мінулае і ўрокі гісторыі - сярод ініцыятыў у Год добраўпарадкавання. Так, на тэрыторыі былога лагера смерці Малы Трасцянец з'явіцца свая музейная прастора.

Размесціцца экспазіцыя ў будынку побач з мемарыяльным комплексам у Мінску. Гэта праект Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Макет і канцэпцыя новага аб'екта гатовыя. На стварэнне новага музея накіруюць палову сродкаў, заробленых у сталіцы на рэспубліканскім суботніку ідэа).

Разделы:

ГрамадстваГісторыяБудаўніцтва і ЖКГ