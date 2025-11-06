Глядзець анлайнПраграма ТБ
У ДТЗ з аўтобусам у Тайландзе пацярпелі 5 беларусаў і 6 расіян

Падчас ДТЗ з турыстычным аўтобусам у Тайландзе пацярпелі 5 беларусаў і 6 расіян. Гэта паведамілі ў консульскім аддзеле пасольства Расіі ў Тайландзе. МЗС Беларусі трымае сітуацыю на кантролі.

Паводле звестак мясцовай турыстычнай паліцыі, аварыя здарылася ў правінцыі Канчанабуры. Аўтобус накіроўваўся да вадаспада Сай Ёк Вахіт, аднак у нейкі момант транспарт перакуліўся і ўпаў з узгорка. Дакладныя прычыны і акалічнасці здарэння высвятляюцца.

