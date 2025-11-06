Гран-пры "Лістапада" дастаўся рэжысёру міфалагічнага фільма "Паляўнічы" Зауру Цагоеву

"Лістапад" фільмаў завяршыўся! Мінскі міжнародны кінафестываль раздаў кляновыя лісты ў метале лепшым фільмам па версіі экспертаў. Іх назвы прагучалі на цырымоніі закрыцця ў кінатэатры "Масква". Чырвоная дарожка ў гэты вечар аб'яднала сінема 41 краіны.

Прыгожы вечар у кінатэатры "Масква". Зараз на экранах паказваюць карціну "Гісторыя баваўняных палёў" рэжысёра Чжан Чжун. Гэты фільм і яго рэжысёр з Кітая атрымалі спецыяльны прыз ад кіраўніка дзяржавы "За гуманізм і духоўнасць у кіно" (гл. відэа).