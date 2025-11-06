3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
У беларускай арміі рыхтуюць аператараў БПЛА з улікам вопыту СВА і ўзброеных канфліктаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Актуальнасць прымянення беспілотнікаў узрастае з кожным днём. У беларускіх Узброеных Сілах выпрацавана ўласная сістэма падрыхтоўкі спецыялістаў, якая ўлічвае вопыт як спецыяльнай ваеннай аперацыі, так і іншых узброеных канфліктаў. Задача Галоўнакамандуючага - забяспечыць максімальны ахоп вайскоўцаў, здольных кіраваць баявымі дронамі.
80 % часу навучання аператара дрона - гэта праца на авіясімулятарах, важны фактар і тэхнічная падрыхтоўка. Затым ідзе практыка.