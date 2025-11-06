Глядзець анлайнПраграма ТБ
У беларускай арміі рыхтуюць аператараў БПЛА з улікам вопыту СВА і ўзброеных канфліктаў

Актуальнасць прымянення беспілотнікаў узрастае з кожным днём. У беларускіх Узброеных Сілах выпрацавана ўласная сістэма падрыхтоўкі спецыялістаў, якая ўлічвае вопыт як спецыяльнай ваеннай аперацыі, так і іншых узброеных канфліктаў. Задача Галоўнакамандуючага - забяспечыць максімальны ахоп вайскоўцаў, здольных кіраваць баявымі дронамі.

80 % часу навучання аператара дрона - гэта праца на авіясімулятарах, важны фактар і тэхнічная падрыхтоўка. Затым ідзе практыка.

