Дзіцячы сад, новы квартал - як у Беларусі развіваюць гарады-спадарожнікі

У Беларусі пільная ўвага надаецца развіццю гарадоў-спадарожнікаў. Важна, каб якасць жыцця была не горшай, чым у сталіцы. Павялічваюцца яны не толькі ў насельніцтве, але і ў сацыяльнай інфраструктуры.