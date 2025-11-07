3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Дзіцячы сад, новы квартал - як у Беларусі развіваюць гарады-спадарожнікі
Аўтар:Дар'я Рачко
У Беларусі пільная ўвага надаецца развіццю гарадоў-спадарожнікаў. Важна, каб якасць жыцця была не горшай, чым у сталіцы. Павялічваюцца яны не толькі ў насельніцтве, але і ў сацыяльнай інфраструктуры.
Дзіцячы сад у Фаніпалі. Тут 2 сотні малых. Яго пабудавалі 3 гады таму, і гэта самы футурыстычны сад, які можна толькі ўявіць. Акрамя стандартнага набору, утульных спальняў і цудоўнага панадворка, ёсць скаладром, робататэхніка, басейн, шмат гульнявых комплексаў (відэа).