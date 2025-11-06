Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларусь-U18 выйграла Кубак Прэзідэнцкага спартыўнага клуба ў Мінску

Кубак Прэзідэнцкага спартыўнага клуба застаецца дома! Юніёрская зборная нашый краіны па хакеі абгуляла юнацкую каманду Расіі - 2:1. І такім чынам, хлопцы забралі запаветны трафей. Шайбамі адрозніліся Ламан і Фралоў. Дарэчы, форвард Раман Ламан і абаронца Аляксандр Русакоў сталі лепшымі ў сваіх амплуа на турніры і атрымалі індывідуальныя ўзнагароды. Але, безумоўна, галоўнае, што кубак дастаецца беларусам. 

