У Галерэі Шчамялёва адкрылася выстава дызайнерскіх дыванаў-карцін
Аўтар:Кацярына Паўлава
Не проста тканіна, а эмоцыі, уплеценыя ў арнамент. У Галерэі Леаніда Шчамялёва дываны занялі месца на сценах, але ў выглядзе сучасных арт-аб'ектаў. Да прагляду прапанавана больш за два дзясяткі карцін-дываноў.
"Ніткі і сэнсы. Сучаснае чытанне віцебскай традыцыі" - сумесны праект майстроў беларускай тэкстыльнай вытворчасці і прафесійнага клуба дызайнераў (больш падрабязна - глядзіце відэа).