Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

У Беларусі больш як 48 тыс. дамоў, якія пустуюць, чакаюць новых уладальнікаў

Больш як 48 тысяч дамоў, якія пустуюць па ўсёй краіне, чакаюць новых уладальнікаў. Інфармацыя аб будынках утрымліваецца ў профільным рэестры.

Можна праз інтэрнэт выбраць пабудову па душы, а затым купіць. Праз аўкцыён і, калі пашанцуе, усяго за адну базавую.

Такая паслуга карыстаецца папулярнасцю. Беларусы хочуць жыць на сваёй зямлі і скупляюць дамы ў вёсцы. Асабліва гэты трэнд прасочваецца ў Год добраўпарадкавання.

Рэестр утрымлівае інфармацыю аб дамах па ўсёй краіне. Аднак самыя актыўныя рэгіёны - Гродзенская і Мінская вобласці.

Разделы:

ЭканомікаБудаўніцтва і ЖКГ