У Беларусі больш як 48 тыс. дамоў, якія пустуюць, чакаюць новых уладальнікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Больш як 48 тысяч дамоў, якія пустуюць па ўсёй краіне, чакаюць новых уладальнікаў. Інфармацыя аб будынках утрымліваецца ў профільным рэестры.
Можна праз інтэрнэт выбраць пабудову па душы, а затым купіць. Праз аўкцыён і, калі пашанцуе, усяго за адну базавую.
Такая паслуга карыстаецца папулярнасцю. Беларусы хочуць жыць на сваёй зямлі і скупляюць дамы ў вёсцы. Асабліва гэты трэнд прасочваецца ў Год добраўпарадкавання.
Рэестр утрымлівае інфармацыю аб дамах па ўсёй краіне. Аднак самыя актыўныя рэгіёны - Гродзенская і Мінская вобласці.