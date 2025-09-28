3.64 BYN
29 верасня ў Мінску пройдзе пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў СНД
29 верасня ў Мінску адбудзецца чарговае пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў СНД. Традыцыйна сустрэча пройдзе ў двух фарматах: вузкім і шырокім.
Асноўны акцэнт - на гандлёва-эканамічным партнёрстве. Усяго на парадку пасяджэння 15 пытанняў. У прыватнасці, будуць гаварыць пра супрацоўніцтва ў навукова-тэхналагічнай сферы, у галіне лясной гаспадаркі і лясной прамысловасці, у сферы лічбавых тэхналогій, сельскай гаспадаркі, будаўніцтва, а таксама выкарыстанні атамнай энергіі ў мірных мэтах.
У вузкім фармаце дэталёва абмяркуюць стратэгію навукова-тэхналагічнага развіцця Садружнасці Незалежных Дзяржаў на 2026-2035 гады. Гэта найважнейшы дакумент, які надасць вызначаны імпульс далейшаму развіццю не толькі фундаментальных даследаванняў у розных сферах.
Акрамя таго, на пасяджэнні будзе прапанавана зацвердзіць праекты Плана мерапрыемстваў па рэалізацыі другога этапу Стратэгіі эканамічнага развіцця СНД да 2030 года, а таксама Плана мерапрыемстваў па падрыхтоўцы і правядзенні ў наступным годзе ў СНД Года аховы здароўя. Акрамя гэтага адбудзецца і пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета, якое пройдзе 30 верасня.