29 верасня ў Мінску пройдзе пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў СНД

Асноўны акцэнт - на гандлёва-эканамічным партнёрстве. Усяго на парадку пасяджэння 15 пытанняў. У прыватнасці, будуць гаварыць пра супрацоўніцтва ў навукова-тэхналагічнай сферы, у галіне лясной гаспадаркі і лясной прамысловасці, у сферы лічбавых тэхналогій, сельскай гаспадаркі, будаўніцтва, а таксама выкарыстанні атамнай энергіі ў мірных мэтах.