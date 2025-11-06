Хварэлі горача, змагаліся адчайна - IV чэмпіянат па колцы дроў сярод СМІ заахвоціў журналістаў

Ідэю традыцыі чэмпіянату па колцы дроў заклаў Прэзідэнт, а вядучыя СМІ з запалам яе падхапілі. З дэбютнага спаборніцтва. І раз у год з'язджаюцца на возера Вяча, дзе ўжо чацвёрты раз спаборнічаюць у тым відзе, дзе трэскі ляцяць! Падобна вострым рэпарцёрскім словам. Як кажуць, і пяром, і сякерай!

У такія моманты не хочацца складаць прэамбулы, а спачатку акунуцца ў самую кульмінацыю дня. Уцягнуцца з галавой у працэс, а там, як гаворыцца, - разбяромся. Эстафета, гэта значыць самая прынцыповая дысцыпліна чэмпіянату па колцы дроў сярод СМІ, гэта важная барацьба з пункту гледжання перамогі ў такім жаданым для ўсіх агульнакамандным заліку (гл. відэа).