Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Беларусь і Кітай абмяркоўваюць стварэнне агульных лічбавых платформаў для развіцця жаночага бізнесу

Вопыт Кітая ў лічбавізацыі карысны Беларусі. Пра гэта Першаму інфармацыйнаму" на пляцоўцы Глабальнага саміту жанчын у Пекіне заявіла лідар беларускага жаночага руху Вольга Шпілеўская.

Беларусь і Кітай развіваюць новы ўзровень супрацоўніцтва - тэхналагічны. 14 кастрычніка з удзелам першай лэдзі Паднябеснай адкрылася выстава, якая паказвае, як лічбавізацыя можа дапамагчы жанчынам у развіцці.

Поспехі дзвюх краін у галіне IT і ўкараненні перадавых распрацовак важныя для ўцягвання ў эканоміку ўсё большай колькасці прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва (глядзіце відэа).

Разделы:

ПалітыкаКітай