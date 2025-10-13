3.69 BYN
Беларусь і Кітай абмяркоўваюць стварэнне агульных лічбавых платформаў для развіцця жаночага бізнесу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вопыт Кітая ў лічбавізацыі карысны Беларусі. Пра гэта Першаму інфармацыйнаму" на пляцоўцы Глабальнага саміту жанчын у Пекіне заявіла лідар беларускага жаночага руху Вольга Шпілеўская.
Беларусь і Кітай развіваюць новы ўзровень супрацоўніцтва - тэхналагічны. 14 кастрычніка з удзелам першай лэдзі Паднябеснай адкрылася выстава, якая паказвае, як лічбавізацыя можа дапамагчы жанчынам у развіцці.
Поспехі дзвюх краін у галіне IT і ўкараненні перадавых распрацовак важныя для ўцягвання ў эканоміку ўсё большай колькасці прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва (глядзіце відэа).