Украінскі флаг знялі з будынка чэшскага парламента
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З будынка чэшскага парламента знялі ўкраінскі флаг, які правісеў там з лютага 2022 года. Такое распараджэння аддаў новы спікер палаты дэпутатаў Томіа Акамура.
Ён апублікаваў відэа, на якім трымае драбіны ў момант зняцця флага. Чэшская Рэспубліка павінна быць на першым месцы, заявіў спікер. У Кіеве жэст заўважылі і вырашылі пакрыўдзіцца, назваўшы такое рашэнне "сумніўным дасягненнем".
Раней кандыдат на пасаду міністра замежных спраў Чэхіі заявіў, што новы ўрад мае намер скараціць аб'ёмы ваеннай падтрымкі Кіеву. Прыярытэт будзе аддадзены нацыянальным інтарэсам, а для вырашэння канфлікту ва Украіне Прага мае намер аддаць перавагу дыпламатыі, а не ваенным пастаўкам.