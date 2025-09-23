3.64 BYN
Беларусь заявіла пра неабходнасць новай архітэктуры развіцця замест эгаістычнай сістэмы Захаду
Глабалісцкая заходняя сістэма не здольная працаваць у інтарэсах сусветнага развіцця. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў у Нью-Ёрку на саміце па пытанні інклюзіўнай і жыццеўстойлівай глабальнай эканомікі. Мерапрыемства прайшло ў рамках 80-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН.
Паводле слоў Максіма Рыжанкова, незаконныя санкцыі, гандлёвыя і валютныя войны, высокія тарыфы, фінансавыя выняткі, абмежаванні ў доступе да інавацый і інвестыцый зніжаюць фінансавы патэнцыял дзяржаў.
Беларуская дэлегацыя працягвае актыўную працу ў Нью-Ёрку. Наперадзе кліматычны саміт. Раней Максім Рыжанкоў прыняў удзел у мерапрыемстве, якое было арганізавана кітайскім бокам. Падчас яго палітык запэўніў, што Беларусь працягне курс на развіццё шматпалярнасці і шматбаковага супрацоўніцтва.
Міністр таксама правёў шэраг важных сустрэч з кіраўнікамі МЗС Амана, Мазамбіка і Эфіопіі, дзе абмяркоўваліся перспектывы супрацоўніцтва. Адбыліся таксама кароткія размовы з калегамі з Анголы, Інданезіі, Казахстана і Зімбабвэ. Насычаны парадак дня будзе прадоўжаны і ў астатнія дні працы высокага форуму.
Фота: sb.by