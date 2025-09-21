Дэлегацыя Кампартыі Кітая наведала Адміністрацыю Прэзідэнта - пра што вялася гаворка

Як адзначыў на сустрэчы кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрый Крутой, гэты візіт дэлегацыі з КНР - важны этап у развіцці двухбаковых адносін. Два дні госці ўжо былі ў Мінску, за гэты час знойдзены новыя кірункі супрацоўніцтва, якія мы гатовыя развіваць і будзем гэта рабіць у найбліжэйшы час. Мы можам падзяліцца сваім вопытам, па многіх пытаннях нам цікавы, вядома, і вопыт Кітая. У прыватнасці, на сустрэчы гаварылі і пра кадравую палітыку. Дзяржапарат у Беларусі дастаткова кампактны: 30 тыс. чалавек - гэта дзяржслужачыя. Асаблівая ўвага надавалася пытанням ідэалогіі, а таксама дысцыпліны.