Дэлегацыя Кампартыі Кітая наведала Адміністрацыю Прэзідэнта - пра што вялася гаворка
Пра ідэалогію, гістарычную памяць і дзяржкіраванне гаварылі госці з Кітая з кіраўніком Адміністрацыі Прэзідэнта. Як адзначалася на сустрэчы, філасофія дзяржкіравання нашых краін вельмі падобная.
Як адзначыў на сустрэчы кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрый Крутой, гэты візіт дэлегацыі з КНР - важны этап у развіцці двухбаковых адносін. Два дні госці ўжо былі ў Мінску, за гэты час знойдзены новыя кірункі супрацоўніцтва, якія мы гатовыя развіваць і будзем гэта рабіць у найбліжэйшы час. Мы можам падзяліцца сваім вопытам, па многіх пытаннях нам цікавы, вядома, і вопыт Кітая. У прыватнасці, на сустрэчы гаварылі і пра кадравую палітыку. Дзяржапарат у Беларусі дастаткова кампактны: 30 тыс. чалавек - гэта дзяржслужачыя. Асаблівая ўвага надавалася пытанням ідэалогіі, а таксама дысцыпліны.
Як было адзначана на сустрэчы, мы і далей гатовыя працаваць разам, абменьвацца вопытам, абмяркоўваць нейкія свае падыходы ў краінах і дзяліцца гэтым вопытам. Кітайскія калегі дапамагаюць у рэалізацыі праекта - узвядзенні Нацыянальнага музея Беларусі. Яны даюць мультымедыйнае абсталяванне і дапамагаюць з інжынернымі сеткамі.