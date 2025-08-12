3.72 BYN
Дэлегацыя МУС Беларусі прыняла ўдзел у пасяджэнні Савета міністраў унутраных спраў краін СНД
У супрацоўніцтве з Расіяй атрымалася знізіць паток нелегальных мігрантаў, адзначыў кіраўнік беларускай міліцыі Іван Кубракоў на пасяджэнні Савета міністраў унутраных спраў краін СНД, які праходзіць у гэтыя дні ў Санкт-Пецярбургу.
Міністр унутраных спраў асоба падкрэсліў, для Беларусі гэта пытанне мае асаблівае значэнне, бо краіна з'яўляецца транзітным калідорам на Захад. Паводле яго слоў, у МУС Беларусі ёсць вопыт эфектыўнага міграцыйнага кантролю, у тым ліку ў рамках фарміравання адзінай міграцыйнай прасторы з Расіяй.
Міністры сабраліся за круглым сталом не толькі абмеркаваць праблемы незаконнай міграцыі, але і гарантаванне бяспекі дарожнага руху і супрацьстаянне кіберзлачыннасці.
"Мы перадаём вопыт нашым калегам. Шматлікіх цікавілі пытанні эфектыўнага вырашэння кіберзлачынстваў. У Беларусі знізілася кіберзлачыннасць на 20 % - гэта работа не толькі Міністэрства ўнутраных спраў, але і ўсіх зацікаўленых. Я ўпэўнены, што тыя перспектывы, якія мы заклалі, будуць працаваць яшчэ шмат гадоў. Разам з маімі калегамі мы зробім усё, каб нашы людзі, незалежна ад месцазнаходжання, адчувалі сябе бяспечна", - адзначыў Іван Кубракоў.
Паводле пратакола, завяршылася пасяджэнне Савета міністраў унутраных спраў краін Садружнасці падпісаннем выніковых дакументаў.