Дэлегацыя МУС Беларусі прыняла ўдзел у пасяджэнні Савета міністраў унутраных спраў краін СНД

У супрацоўніцтве з Расіяй атрымалася знізіць паток нелегальных мігрантаў, адзначыў кіраўнік беларускай міліцыі Іван Кубракоў на пасяджэнні Савета міністраў унутраных спраў краін СНД, які праходзіць у гэтыя дні ў Санкт-Пецярбургу.

Міністр унутраных спраў асоба падкрэсліў, для Беларусі гэта пытанне мае асаблівае значэнне, бо краіна з'яўляецца транзітным калідорам на Захад. Паводле яго слоў, у МУС Беларусі ёсць вопыт эфектыўнага міграцыйнага кантролю, у тым ліку ў рамках фарміравання адзінай міграцыйнай прасторы з Расіяй.