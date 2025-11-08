3.68 BYN
Сацпадтрымка, крэдыты і фікспрайсы - пра галоўныя змяненні, якія ўступілі ў сілу з лістапада
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Лістапад - гэта не толькі месяц падарункаў, але і перыяд важных змяненняў для беларусаў. Напрыклад, навацыі ў банкаўскім сектары датычацца, у тым ліку, узмацнення жорсткасці выдачы крэдытаў. У сацыяльнай сферы - традыцыйна добрыя навіны для сем'яў з дзецьмі, а яшчэ ў Беларусі з'явілася магчымасць аплаціць картай паездку ў маршрутцы (гл. відэа).