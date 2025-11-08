Глядзець анлайнПраграма ТБ
Інавацыі на вытворчасці і камфорт у жыцці: што падарылі рэгіёнам Беларусі да свята 7 Лістапада

З года ў год Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падтрымлівае добрую традыцыю - адкрываць новыя аб'екты. Можна сказаць, гэта ўжо стала беларускім брэндам. Да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі традыцыйна рэканструююць і ўводзяць у строй важныя аб'екты, у тым ліку сацыяльныя: паліклінікі, дзіцячыя сады, навучальныя ўстановы, спартыўныя комплексы, жылыя дамы, масты і дарогі (гл. відэа). 

Разделы:

Грамадства