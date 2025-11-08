3.68 BYN
Аграгарадок Крынічны стаў уладальнікам ганаровага статусу "Здаровы пасёлак"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Яркі прыклад таго, як поспехі людзей выводзяць цэлыя населеныя пункты на першыя палосы выданняў - аграгарадок Крынічны славіцца святымі крыніцамі з вадой, якая не замярзае нават у лютыя маразы, а яшчэ навукоўцамі, якія выводзяць лепшыя ў Еўропе гатункі кукурузы.
Перспектыўныя праекты і новыя рабочыя месцы, старанная праца на зямлі, любоў да сваёй малой радзімы - вяскоўцы шчыра лічаць аграгарадок ідэальным месцам для жыцця.
Перспектыўны і ўтульны Крынічны - уладальнік ганаровага статусу "Здаровы пасёлак" па выніках рэспубліканскага праекта па добраўпарадкаванні. Ён прырастае прыватнай забудовай і інтэнсіўна ўдасканальвае інфраструктуру (гл. відэа)