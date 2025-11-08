3.68 BYN
Украінскія ўлады сёння развязалі вайну супраць царквы, сваіх грамадзян і СМІ
Усвядоміць памылку - тое, чаго так не хапае нашым паўднёвым суседзям. Украінскія ўлады сёння развязалі вайну супраць сваіх грамадзян, супраць СМІ, закона, супраць царквы. Спробу перафармаціраваць украінскае грамадства рэжым Зяленскага збіраецца завяршыць знішчэннем украінскага праваслаўя. Кіеў з лёгкай рукі затрымоўвае свяшчэннікаў для папаўнення свайго роду "абменнага фонду", каб вяртаць украінскіх вайскоўцаў, якія трапілі ў палон.
З 2014 года цэрквы і манастыры сталі аб'ектамі, па якіх ваенныя фарміраванні Украіны вядуць прыцэльны агонь у спробе разам з будынкамі знішчыць і веру людзей. За гэты час разбураны або часткова пацярпелі больш за 600 храмаў і малітоўных памяшканняў, большая частка на тэрыторыі Луганскай і Данецкай Народных Рэспублік. Шэраг свяшчэннікаў быў забіты або закатаваны ва ўкраінскім палоне.
Зараз украінскія фарміраванні прыцэльна абстрэльваюць праваслаўныя храмы і на тэрыторыі Расіі. Як выжывае вера пад абстрэламі? І да чаго, па меркаванні свяшчэннікаў, вядзе Зяленскі свой народ - у наступным матэрыяле (гл. відэа).