Лаўцы лайкаў: як фэйкавыя ролікі дзеля хайпу адцягваюць увагу ўлад ад рэальных праблем
У беларускіх блогераў з TikTok стала модным, абыходзячы розныя інстанцыі, звяртацца напрамую да кіраўніка дзяржавы
Развіццё тэхналогій, дзякуючы якім мы атрымліваем водгук адразу, моцна спрашчае жыццё. Лайкі, водгукі, каментарыі ў свеце, дзе побач штучны інтэлект, а кожны другі ўяўляе сябе вялікім блогерам, складана разабрацца, які ролік распавядае пра рэальную праблему і патрабуе рэакцыі ўлады, а дзе чалавек проста спрабуе злавіць хвалю хайпу.
Стала модным, абыходзячы розныя інстанцыі (г.з. тых, хто рэальна павінен разбіраць гэтыя пытанні), звяртацца напрамую да Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Усе ведаюць, што беларускі лідар і сам у трэндзе - сочыць за сацсеткамі, таму рэакцыя наступіць неадкладна.
Але ёсць важны нюанс - магчымасць хуткай раскруткі ролікаў, дзе фігуруе прозвішча беларускага лідара, а гэта ўжо ў літаральным сэнсе ва ўсім свеце брэнд, выклікае рознага роду спекуляцыі. Людзі часта не хочуць самі вырашаць пытанне, ім прасцей вынесці ўсё ў медыйнае поле, а некаторыя такім чынам і зусім зарабляюць на праглядах (падрабязнасці ў відэа).