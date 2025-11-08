3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
"Час Першага": замежныя візіты Лукашэнкі, літоўская цікавасць, новыя сарты прэзідэнцкай бульбы
Аўтар:Наталля Брэвус
Праца на Палессі, падарунак на 7 Лістапада, шэраг дакладаў і прагнозы на год
Дзень працоўных дасягненняў і важных адкрыццяў - 7 Лістапада Прэзідэнт правёў на поўдні краіны. Рабочы графік Першага вялікія выхадныя не ўлічваў. Аляксандр Лукашэнка хоча ўзварухнуць рэгіён. Змяненні ў Гомельскай вобласці ёсць, але кіраўнік дзяржавы патрабуе паскорыцца. Становішча вакол і на знешніх рынках складанае. Развіццём Палесся займацца будуць і далей, аднак падтрымка будзе кропкавай.
Іншы погляд на галоўныя падзеі тыдня і самыя цікавыя кадры - у рубрыцы "Час Першага". Што Літва хоча зарабіць на кейсе з мяжой? На якім кантыненце чакаюць беларускага лідара? І якія гатункі прэзідэнцкай бульбы дэгустуюць журналісты? (падрабязнасці ў відэа).